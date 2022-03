In compagnia del lupo: Carlo Lucarelli racconta Raperonzolo, murata viva

Carlo Lucarelli riprende il suo viaggio all’interno del “cuore nero delle fiabe”; in prima tv arriva il quinto episodio della nuova stagione di In compagnia del lupo, il programma dedicato alle zone d’ombra delle storie per bambini più famose e l’inquietante oscillazione tra fantasia e realtà.

La nuova puntata racconterà la storia di Raperenzolo; l’appuntamento è oggi in prima serata su Sky Arte a partire dalle 21:15.

Raperonzolo, murata viva: anticipazioni nuova puntata

Rapunzel, la fiaba dei fratelli Grimm resa celebre dal film Disney, racconta la storia di una bellissima e giovane ragazza che viene rinchiusa dal padre in una torre altissima per tenerla lontana dalle avances dei corteggiatori. Sfortunatamente però, si tratta di una storia vera, accaduta moltissimi secoli fa, ed è solo un esempio delle tante donne che – tristemente – sono state punite, rinchiuse, torturate e addirittura murate vive perché volevano essere libere. Ed ecco che da tra realtà e fantasia prendono forma la fiaba La vergine Malvina dei fratelli Grimm, in cui una principessa che rifiuta di sposare l’uomo scelto per lei viene rinchiusa dal padre in una torre senza finestre per sette anni, o L’uccel belverde di Italo Calvino che narra la storia di una regina che viene murata dal collo in giù dalle sorelle invidiose del re.

In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe: ospite Michela Murgia

Ospite della serata sarà la scrittrice sarda Michela Murgia, autrice di romanzi come Il mondo deve sapere, L’incontro e soprattutto Abracadora, vincitore dei premi Campiello, Dessì e SuperMondello. Ha debuttato in televisione con Le invasioni barbariche su LA7, nel 2017 ha Chakra su Rai Tre e, più recentemente, è stata protagonista di Ghost Hotel su Sky Arte.

Dove vederlo stasera in tv (martedì 15 marzo)

In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe va in onda stasera in prima tv assoluta alle 21:15 su Sky Arte (canale 120 e 400).