In compagnia del lupo: la strega russa Baba Jaga raccontata da Carlo Lucarelli

Il re del true crime Carlo Lucarelli torna in prima tv con il quarto episodio della nuova stagione di In compagnia del lupo, il programma dedicato agli aspetti più oscuri e inquietanti delle storie che si tramandano da secoli. La nuova puntata, dedicata alla Baba Jaga, è in onda oggi in prima serata su Sky Arte a partire dalle 21:15.

La Baba Jaga: anticipazioni nuova puntata

Baba Jaga è una vecchia strega e incantatrice molto diffusa nel mondo fiabesco slavo, e in particolare in quella russo, con origini addirittura mitologiche. Personaggio per lo più negativo, si tratta di una delle figure magiche più enigmatiche e controverse d’Europa. Ma può essere che questa strega abbia dei legami con la realtà e il presente? È la notte del 29 luglio 2015 e, a San Pietroburgo, una figura misteriosa esce da un palazzo, trascina un grande sacco nero e lo abbandona per strada. Ripete questa operazione per sette giorni; l’ultima volta al posto del sacco ha nelle mani una grossa pentola con il coperchio. Da quella notte, questa vecchietta dai capelli rossicci viene chiamata in tutta la Russia “La Baba Jaga”; ma per quale motivo?

In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe: ospite Paolo Nori

In questo nuovo episodio di In compagnia del lupo Carlo Lucarelli ospiterà lo scrittore Paolo Nori, laureato in Lingua e Letteratura russa e autore di numerosi romanzi sul tema come “La grande Russia portatile” e “I russi sono matti”. Ex-collaboratore de Il manifesto, è anche traduttore: ha curato importanti romanzi come Chad?i-Murat e La morte di Ivan Il'i? di Lev Tolstoj.

Dove vederlo stasera in tv (martedì 8 marzo)

Il nuovo episodio di In compagnia del lupo – Il cuore nero delle fiabe va in onda stasera in prima tv assoluta dalle 21:15 su Sky Arte (canale 120 e 400).