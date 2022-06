In cucina con Luca Pappagallo: parte l'11 giugno la nuova edizione del cooking show

La nuova stagione di In cucina con Luca Pappagallo parte sabato 11 giugno alle 18.10 su Food Network. Lui è un istituzione dei video di cucina sul web, seguito fedelmente da anni da un pubblico che prova a replicare le sue ricette. Piatti spesso tradizionali, sempre eseguiti con maestria. Scopriamo qualcosa in più sulla nuova edizione del suo show televisivo.

In cucina con Luca Pappagallo: le anticipazioni

Luca Pappagallo è uno dei pionieri delle cucina sul web. Oggi chiunque può registrare un video e postare su youtube la propria ricetta, ma Pappagallo cominciò a parlare di gastronomia nel mondo virtuale quando la parola internet era in Italia soltanto parzialmente diffusa: prima con Cookaround, tra i primi siti dedicati alla cucina in Italia, poi di recente con Casa Pappagallo. Seguitissimo su youtube e facebook, è anche autore di libri e ospite ricorrente in programmi televisivi come “La prova del cuoco” (Rai 1). Su Food Network riparte uno show che porta il suo nome: “In cucina con Luca Pappagallo”. Coloro che sono soliti guardare i suoi video su Youtube ritroveranno in tv i consueti modi simpatici e affabili, oltre a una indiscussa competenza: Luca vuole che lo si chiami “cuciniere” e non chef – “del resto, non ho mai avuto un ristorante”, dice – e di certo le sue ricette sono il più delle volte semplici (ma non per questo banali). Le puntate del programma sono generalmente tematiche: esempi ne possono essere quelle dedicate a singole regioni italiane o a specifici ingredienti e tecniche di cottura. La proposta di cucina di Luca Pappagallo ha come primo obiettivo l’immediatezza ed è pensata come un luogo accogliente e per tutti.

Dove vederlo in tv e in streaming (da sabato 11 giugno)

In cucina con Luca Pappagallo va in onda il sabato alle 18.10 su Food Network. Il programma è visibile on demand sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.