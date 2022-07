In nome del cielo, religione e omicidio: la nuova data di uscita su Disney+

Omicidio, religione e i sobborghi degli Stati Uniti. In nome del cielo slitta di oltre un mese. C'è una nuova data di debutto in Italia nella sezione Star di Disney+ della serie tratta da un libro che racconta un celebre caso giudiziario negli Usa degli anni '80. Ecco il cast, la trama, il trailer e la nuova data di uscita.

In nome del cielo, il trailer

In nome del cielo, la trama

Targata FX, In nome del cielo, è una serie ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer e segue gli eventi che hanno portato all’omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, Utah.



Mentre il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) indaga sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia Lafferty, scopre verità sepolte sulle origini della religione LDS (la Latter Day Saints, ovvero la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, meglio nota come mormonismo) e sulle violente conseguenze di una fede inflessibile. Quello che scopre Pyre, un devoto mormone, lo porta a mettere in discussione la sua stessa fede.

In nome del cielo, il cast e la produzione

I protagonisti della serie sono Andrew Garfield (più volte Spiderman, ma anche in Tick tick boom e Gli occhi di Tammy Faye) e Daisy Edgar-Jones. Con loro, nel cast anche Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat.

In nome del cielo è creata da Dustin Lance Black, premio Oscar nel 2009 per la sceneggiatura di Milk, che è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Brian Grazer, Ron Howard e Anna Culp per Imagine Television; Jason Bateman e Michael Costigan di Aggregate Films; David Mackenzie e Gillian Berrie. In Nome del Cielo è prodotta da FX Productions.

In nome del cielo, quando esce su Star

La nuova data di debutto per l’Italia della serie evento In nome del cielo sarà il 31 agosto con tutti e sette gli episodi disponibili.