In officina con Ema: l’ultima stagione inedita è l’omaggio a Emanuele Sabotino

Emanuele Sabotino amava definirsi “chirurgo dei motori”, ma oltre a un meccanico eccellente “EmaMotorsport” era una webstar, influencer da migliaia di follower e personaggio televisivo scoperto e amato dal grande pubblico come protagonista del suo programma In officina con Ema. Motor Trend decide di ricordare e omaggiare Sabotino nel giorno del suo compleanno, con l’ultima stagione inedita del suo storico format. Il primo appuntamento è stasera alle 22:15.

In officina con Ema: l’ultima nuova stagione

Cura maniacale di ogni dettaglio, manutenzione, efficienza, pulizia e regolarità: Emanuele e il suo team lavorano proprio come medici alle prese con un paziente, e per la precisione dei cardiologi intenti ad analizzare il “cuore” delle auto: il motore. Anche in questa nuova stagione di In officina con Ema si susseguiranno nuove riparazioni impossibili, segreti tecnici e prove su strada, alla ricerca dell’incontro perfetto tra sostenibilità e prestazioni, tra modernità e tradizione. Nella storica officina di Broni, Sabotino è pronto a mettersi in gioco un’altra volta, dedicandosi alla sua passione più grande.

Dove vederla in tv e streaming

L’ultima edizione di In officina con Ema inizia oggi lunedì 21 marzo con il primo dei 20 episodi su Motor Trend (canale 59 del Digitale Terrestre) alle ore 22:15. La serie è disponibile anche in anteprima su discovery+ dal 14 marzo.