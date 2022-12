In vacanza su Marte, il film con Boldi e De Sica stasera in tv: trama e cast

Canale 5 trasmette oggi, giovedì 22 dicembre, “In vacanza su Marte. Un Cinepanettone che vede la coppia Christian De Sica - Massimo Boldi impegnata in una folle avventura su Marte. Una commedia degli equivoci ambientata nel 1930 e abitata da molti volti noti (da Milena Vukotic a Paola Minaccioni). Scopriamo qualcosa in più.

“In vacanza su Marte”: trama e cast

Siamo nell’anno 2030. Fabio Sinceri vuole sposare la ricca Bea, ma legalmente è ancora legato a Elena. Determinato a ereditare il patrimonio della futura suocera, Tina, trova un'idea geniale: sposarsi su Marte. Il figlio, il diciottenne Giulio, scopre il suo piano e lo segue. Insieme al ragazzo approdano sull’altro pianeta la sua fidanzata, Marina, e una coppia di influencer. Fabio vuole sbarazzarsi di Giulio, che finisce però in un buco nero ed invecchia di oltre 50 anni. A complicare ulteriormente le cose ci si mette pure Elena, che approda su Marte per recuperare il figlio, sparito di casa senza spiegazioni.

Realizzato nel 2020 per il grande schermo, “In vacanza su Marte” è arrivato direttamente sulle piattaforme di streamig a causa della pandemia per Covid-19, che in quel periodo causò la chiusura delle sale cinematografiche. Se nel 2018 il film “Amici come prima” aveva riunito Christian De Sica e Massimo Boldi dopo 13 anni di lontananza, “In vacanza su Marte” segna un ritorno del classico Cinepanettone, diretto da uno degli alfieri del genere: Neri Parenti. Lo spunto più strambo di questa pellicola è quello di rendere il personaggio di Massimo Boldi figlio del Fabio interpretato da Christian De Sica.

Oltre ai due celebri attori, il cast si avvale di molti altri volti noti: Paola Minaccioni, Lucia Mascino, Herbert Ballerina, Milena Vukotic, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna.

Dove vedere “In vacanza su Marte” in tv e in streaming (22 dicembre 2022)

“In vacanza su Marte” va in onda su Canale 5 oggi, 22 dicembre, a partire dalle 21.20 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.