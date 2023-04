In viaggio con Che Guevara, stasera in tv l'omaggio a Gianni Minà

Rai Storia trasmette oggi, sabato 1° aprile 2023, "In viaggio con Che Guevara" un documentario girato da Gianni Minà che vede il grande giornalista percorrere i luoghi visitati da Che Guevara cinquant'anni prima, durante un memorabile viaggio giovanile. Ad accompagnare Minà troviamo Alberto Granado, grande amico - nonchè compagno di viaggio - del Che.

In viaggio con Che Guevara: anticipazioni del documentario

La scomparsa di Gianni Minà (Torino, 17 maggio 1938 – Roma, 27 marzo 2023) l'opinione pubblica e la gente comune come di rado capita per personalità, anche quando eminenti, del mondo del giornalismo. Dopo i primi anni di attività per il quotidiano Tuttosport, Minà cominciò a lavorare in Rai ad importanti programmi sportivi, da "La domenica sportiva" a "Sprint". Pur essendo quello sportivo il suo campo di appartenenza, ben presto amplia il suo raggio d'azione e si mette in luce con trasmissioni come "L'altra domenica", collaborazioni con i quotidiani più importanti, da La Repubblica al Corriere della sera e, soprattutto, con le sue celebri interviste: con Muhammed Alì e Diego Armando Maradona, con Pelè e il Dalai Lama, con Gabriel Garcia Marquez e Fidel Castro. L'incontro del 1987 con quest'ultimo durò ben 16 ore, varcò i confini nazionali e diventò n libro di successo, oltre che un reportage sul leader cubano.

Nel corso degli anni '90 Minà lavorò ad una serie di opere incentrate sull'America Latina, tra le quali "Il Che quarant'anni dopo ispirato alla vicenda umana e politica di Ernesto "Che" Guevara". Fu poi, all'inizio degli anni 2000, chiamato dal regista Walter Salles come collaboratore del film di finzione "I diari della motocicletta", ispirato alla giovinezza di Che Guevara". Un anno dopo l'uscita della pellicola (2004), Gianni Minà lavorò al documentario "In viaggio con Che Guevara", in onda questa sera su Rai Storia. Il grande giornalista ha invitato Alberto Granado, grande amico del Che, a ripercorrere i luoghi che visitò con l'amico, significativa parentesi della giovinezza di Guevara, all'epoca 23enne. Nel documentario emergono luoghi, ricordi, il senso dell'avventura e la nascita degli ideali rivoluzionari.

Dove vedere "In viaggio con Che Guevara" (1° aprile 2023)

Il documentario di Gianni Minà "In viaggio con Che Guevara" va in onda sabato 1° aprile 2023 dalle 21.10 su Rai Storia. Questo film è disponibile anche sulla piattaforma Rai Play, che offre l'opportunità di vederlo sia in live streaming che on demand.