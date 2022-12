Incastrati, la serie con Ficarra e Picone stasera in tv: le anticipazioni

Il 7 e l’8 dicembre vanno in onda, in prima serata su Canale 5, i sei episodi della prima stagione di “Incastrati”. Diretta e interpretata da Ficarra e Picone, la comedy vede al centro dell’azione due amici che assistono ad un omicidio: si ritroveranno pedinati dalla mafia.

Incastrati: le anticipazioni

“Incastrati” è una serie televisiva italiana composta da sei episodi, resi disponibili dalla piattaforma Netflix a partire dal dicembre 2021. Protagonisti assoluti sono Salvatore Ficarra e Valentino Picone, non soltanto principali interpreti, ma anche ideatori, registi e co-sceneggiatori.

Canale 5 trasmette tra oggi e domani i sei episodi - tre per serata - che compongono la prima stagione della serie. La durata dei singoli episodi può andare da 25 ai 35 minuti e i toni sono ovviamente quelli della commedia, contaminata però da tocchi di thriller e di grottesco.

La storia segue due tecnici della televisione, Salvo e Valentino. Un giorno i due assistono ad un omicidio e nel ripulire la scena del crimine utilizzano improbabili metodi acquisiti grazie agli insegnamenti di serie televisive di genere poliziesco. Sarà soltanto l’inizio di una vertiginosa catena di equivoci; in una vicenda dove entrano in scena anche Ester, moglie di Salvo, e Agata, vecchia compagna di classe di Valentino.

Ma, quel che è peggio, in questa strana faccenda finiscono con l’entrare dei mafiosi, che seguono le mosse dei due malcapitati tecnici della tv.

Oltre a Ficarra e Picone, che assegnano i loro nomi ai rispettivi personaggi, il cast di attori vede, tra gli altri: Marianna di Martino (nel ruolo di Agata), Anna Favella (Ester), Leo Gullotta (Procuratore Nicolosi), Sergio Friscia (Sergione), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana).

Dove vedere “Incastrati” in tv e in streaming (7 dicembre 2022)

La prima puntata di Incastrati va in onda mercoledì 7 dicembre su Canale 5 dalle ore 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.