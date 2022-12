Incendio a Mattino Cinque, paura dietro le quinte

Attimi di terrore a Cologno Monzese, nello studio di Mattino Cinque. Qualche giorno fa (la notizia è stata diffusa soltanto adesso da Dagospia) un principio di incendio è partito dal distributore di snack e caffè dietro le quinte del programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Lo studio 15 - che ospita anche Pomeriggio Cinque, Studio Aperto e Tg4 - è stato immediatamente evacuato ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Al termine dell'operazione la trasmissione è andata regolarmente in onda. Solo tanta paura per chi era in studio e per i conduttori, che non hanno commentato quanto accaduto.

Le tensioni tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi le cose sembrano andare per il verso giusto. I due colleghi hanno trovato un equilibrio dopo anni di tensioni. Acredini di cui proprio il conduttore aveva parlato qualche tempo fa: "Il nostro rapporto è migliorato, anche perché era difficile peggiorare. Quello che è successo allora ci ha posto davanti a un bivio: o andiamo avanti di comune accordo o non possiamo continuare. Ora abbiamo trovato la nostra complicità".