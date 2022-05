Incendio a Stromboli, Ambra Angiolini in lacrime: "Una notte non facile"

Il giorno dopo l'incendio Stromboli si presenta per metà nera: il 50% della macchia mediterranea dell'isola è andata bruciata in 18 ore. La riserva naturale dove è iniziato il rogo è bruciata completamente. È stato fondamentale l'intervento della cittadinanza che si è impegnata al massimo per contenere le fiamme, oltre, ovviamente, a quello dei vigili del fuoco e dei volontari. Le fiamme sono state domate all'alba di ieri, ma poi in serata un secondo focolaio è tornato a bruciare.

Ambra Angiolini con la voce rotta dal pianto ha raccontato a Repubblica: "Sono qui, con la gente dell’isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c’ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile".

Il fuoco a Stromboli: "È un miracolo che non ci siano stati vittime e feriti "

Sull'isola erano in corso le riprese della serie tv "Protezione Civile" con Ambra Angiolini, ieri, come da copione, era stato acceso un fuoco, ma complice lo scirocco le fiamme in pochi istanti hanno iniziato a crescere fino a coinvolgere la vegetazione e poi le case. La corsa dei vigili del fuoco, Protezione civile, corpo forestale, carabinieri, capitaneria di porto e dei cittadini che hanno fatto di tutto per cercare di placare le fiamme. Ore e ore, tutti impegnati nello spegnere il fuoco. Una tragedia per la quale adesso tutti chiedono risposte, in primis il sindaco Marco Giorgianni.

"È un miracolo che non ci siano stati vittime e feriti viste le dimensioni dell’incendio e se non ci fossero stati gli strombolani qui non si sarebbe salvata neanche una casa", ha affermato il sindaco che continua a chiedere spiegazioni. Cosa sia successo veramente lo potrà dire solo l'inchiesta aperta dal procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Adornato, anche se è abbastanza evidente che qualcuno della troupe ha acceso un fuoco senza tener conto delle condizioni meteo e della conformazione territoriale dell'isola. Gli isolani si sono armati di secchi e hanno cercato di salvare le loro case da soli, fin da subito. A Stromboli non c'è un presidio fisso dei vigili del fuoco e così gli strombolani hanno preso l'acqua dalle loro cisterne.

Sulla vicenda il regista, Marco Pontecorvo, ha preferito dire poco. Ieri è stato ascoltato insieme alla troupe dai carabinieri: "Sono distrutto, devastato, angosciato. Non erano in atto riprese ma solo la preparazione per la scena da girare poco dopo. Scena che esisteva sulla sceneggiatura ed era prevista nella maniera in cui la stavamo approntando per quella giornata come da nostro ordine del giorno. Devo ancora ricostruire quello che è successo perché ero sul set ma distante. So che il vento cambiava direzione continuamente e quando, con il buio, i Canadair ci hanno abbandonato senza riuscire a spegnere le fiamme, ci siamo trovati in un incubo".

Nessuno ammette colpevolezza, la Rai si ritiene estranea da ogni responsabilità e chiede che venga fatta chiarezza sull'accaduto, mentre la casa di produzione, 11 marzo, spiega: "Tutti i necessari permessi ed autorizzazioni erano stati acquisiti e la realizzazione di ogni scena affidata a professionisti di sicura esperienza e competenza, l’accaduto è dovuto al caso e all’imprevedibilità". Quello che doveva essere un fuocherello di scena sembrerebbe però non esser stato autorizzato da nessuno, non dal sindaco, non dai vigili del fuoco che precisano: "Non era stato dato ancora il nullaosta".