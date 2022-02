Indie Jungle: stasera su Sky Arte protagonista Vasco Brondi

Indie Jungle, il programma di approfondimento musicale in onda su Sky Arte, ospita Vasco Brondi, leader del progetto Le Luci della Centrale Elettrica con all’attivo complessivamente 5 album.

L’appuntamento è stasera – sabato 5 febbraio – a partire dalle 20:15.

Chi è Vasco Brondi

Vasco Brondi è uno degli autori più importanti della musica indipendente italiana. Nel 2007 fonda il progetto Le Luci Della Centrale Elettrica, con il quale pubblicherà il suo album “Canzoni da spiaggia deturpata” l’anno seguente, vincendo la Targa Tenco per la miglior opera prima del 2008. La consacrazione e il successo arriveranno con i successivi album: “Per ora noi la chiameremo felicità” nel 2010, “Costellazioni” nel 2014 e “Terra” nel 2017. Nel 2018 Brondi mette fine al progetto e inizia a lavorare completamente da solista fino a dare vita a “Paesaggio dopo la battaglia”, album pubblicato nel 2021 e firmato Vasco Brondi. La sua musica cantautoriale mista all’indie (unita al suo caratteristico timbro vocale) continua a riscuotere sempre il consenso della critica.

Indie Jungle: il format

L’esclusivo format di Sky Arte Indie Jungle presenta ogni puntata una monografia su un artista della scena indie italiana, approfondendone gli aspetti musicali e/o trasmettendone un concerto live. Giunto alla sua seconda stagione, la penultima puntata è dedicata a Vasco Brondi, mentre sabato 12 febbraio il live di Margherita Vicario chiuderà l’edizione. Nei precedenti episodi abbiamo visto altri grandi artisti come Motta, Francesco Bianconi, i Ministri e i Fast Animal and Slow Kids.

Dove vederlo stasera in tv e in streaming (sabato 5 febbraio)

Indie Jungle: Vasco Brondi va in onda stasera alle 20:15 su Sky Arte (canale 120 e 400) ed è disponibile on demand e in streaming su NOW.