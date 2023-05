The Good Doctor 6, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Rai 2 trasmette oggi, 12 maggio 2023, a partire dalle 21.20, due nuovi episodi della sesta stagione di "The Good Doctor". Tra i nuovi casi ospedalieri, troviamo quello di una donna in attesa di partorire ben sei gemelli: una vicenda capace di insegnare tanto a molti medici del reparto ospedaliero.

The Good Doctor: anticipazioni degli episodi 6x07 e 6x08

Nell'episodio dal titolo "Dalla A alla F", Isabel, ex moglie di Andrews - arriva in ospedale e ha urgente bisogno di aiuto: la donna deve partorire sei gemelli. Andrews assegna così una squadra di medici a ciascun bambino. Intanto Glassman e Jordan si scontrano su un caso molto complicato, ma capiscono che che per trovare una soluzione c'è bisogno di unione. Mentre Morgan e Park lavorano fianco a fianco per curare due dei sei gemellini, Shaun collabora con Danny e non può non pensare all'aborto di Lea. Pur tra molte difficoltà, tutti i neonati sopravvivono e l'intero staff del Bonaventura Hospital si offre di prendersi cura dei piccoli, anche quando saranno tornati a casa. Morgan è alla ricerca, con l'aiuto di Park, di un donatore che possa soddisfare il suo desiderio di maternità. Nel frattempo Shaun e Lea prendono in considerazione l'idea di riprovare ad avere un figlio: alcuni esami rivelano però che l'aborto della donna potrebbe compromettere sue successive gravidanze. Questa recente esperienza ospedaliera fa cambiare idea anche ad Asher che, vedendo Jerome a stretto contatto con dei neonati, cambia idea circa la possibilità di diventare padre.



In "Non mi scuso, ma mi dispiace", Morgan, Park e Jordan si prendono cura di Toni, vittima di aggressioni sessuali. Morgan rivelerà un episodio di violenza da lei subita, che sarà da insegnamento per Toni. Shaun, Asher e Glassman si occupano invece di Naveen, una donna che ha una particolare infezione. Alla moglie di Naveen tocca fare una difficile scelta di acconsentire a una piena isterectomia. Andrews e Villanueva trattano il caso di Gwendolyn, che ha urgente bisogno di rimuovere delle infezioni della fronte: Villanueva e Andrews hanno diversi approcci nei confronti di questo caso, ma nonostante i contrasti riescono poi a riappacificarsi. Jordan prende l'iniziativa e fa in modo di essere baciata da Danny. Il caso di Naveen induce Shaun a chiarirsi con Lim: quest'ultima è ancora arrabbiata ma i due ricominciano a lavorare a stretto contatto. Sul finire della puntata, notiamo dei segni di miglioramento circa la paralisi di Lim: esistono concrete possibilità di guarigione?

Dove vedere The Good Doctor in TV e in streaming (12 maggio 2023)

I nuovi episodi di "The Good Doctor" vanno in onda oggi, venerdì 12 maggio 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2. Le puntate della serie televisiva sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.