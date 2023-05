Indovina chi viene a cena: le anticipazioni della puntata di questa sera

Va in onda oggi, 4 maggio 2023, la seconda puntata stagionale di "Indovina chi viene a cena". L'ideatrice e conduttrice Sabrina Giannini parla questa sera di slogan a favore di iniziative sostenibili, di transizione ecologica e della produzione di tessuti dei nostri abiti.

Indovina chi viene a cena, le anticipazioni del 4 maggio 2023

Il secondo appuntamento stagionale con "Indovina chi viene a cena", programma di inchieste sui temi della sostenibilità ambientale e sulla sicurezza alimentare firmato da Sabrina Giannini, ha come filo conduttore la natura degli slogan a favore di iniziative sostenibili. L'inchiesta odierna va alle radici di tali battaglie e mostra - dicono le anticipazioni - come la transizione ecologica resti un'opera prevalentemente di greenwashing: ma il futuro resta ad oggi in alto mare, poco chiaro e, quel che è peggio, alcuni settori inquinanti come l’industria della moda e dell’edilizia avranno di questo passo ancora vita lunga.

Sabrina Giannini e il team di autori svelano questa sera le modalità di produzione dei tessuti degli abiti che indossiamo quotidianamente e come sono costruiti gli edifici in cui viviamo e lavoriamo. Prendendo in esame questi due settori, "Indovina chi viene a cena" sottolinea che la spinta all’efficientamento energetico è un processo realmente sostenibile.

In onda dal 2016, "Indovina chi viene a cena" nasce come spin-off del benemerito programma di Rai 3 "Report": non a caso la Giannini, giornalista classe 1965, aveva già precedentemente firmato molte inchieste per lo storico programma di Rai 3. In onda dal 27 aprile, la seconda stagione di "Indovina chi viene a cena", è composta da quattro puntate, in onda nel corso di altrettanti giovedì sera: l'ultimo appuntamento è dunque previsto per il 18 maggio 2023.

Dove vederlo in tv e in streaming (4 maggio 2023)

La seconda puntata stagionale di "Indovina chi viene a cena" va in onda oggi, giovedì 4 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. La trasmissione è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.