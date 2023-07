Innamorato pazzo, stasera su Rete 4 il film con Adriano Celentano: trama e cast

Rete 4 trasmette oggi, 16 luglio 2023, a partire dalle 21.25, il film "Innamorato pazzo", campione al box-office italiano del 1981 interpretato da Adriano Celentano e Ornella Muti. Una sorta di remake del classico "Vacanze romane", diretto da Castellano e Pipolo, abituali collaboratori del "molleggiato".

Innamorato pazzo: cast e trama

Proveniente dal Regno di Saint Tulipe, la principessa Cristina è in vacanza a Roma con la sua famiglia. Pur nobili, naviga o in cattive acque finanziarie e si ritrovano adesso con le spalle al muro: o trovano la bellezza di cinquanta miliari di lire oppure l'autonomia del casato può dirsi compromessa. L'ultima spiaggia viene individuata in un matrimonio combinato tra la principessa e un potente magnate che si occupa di armi. La giovane si ritrova affranta e smarrita e nel tentativo di staccare la spina da una realtà che sente estranea decide di indossare i panni di turista e girovagare per la grande città. Nel suo girovagare, sale su un autobus, dove fa la conoscenza dell'autista Barnaba Cecchini. Per l'uomo si tratta di un vero e proprio colpo di fulmine e si mette in testa di conquistarla. La strana coppia comincia a visitare la Capitale, mentre la famiglia di lei comincia a cercarla in lungo e in largo. In preda ai sensi di colpa, la giovane torna dai suoi genitori, ma Barnaba non vuole darsi per vinto e si mette sulle sue tracce. Riuscirà a ritrovarla e a conquistare anche la fiducia dei genitori di Cristina?

"Innamorato pazzo" è uscito nella sale cinematografiche italiane il 19 dicembre 1981 e si rivela un successo eccezionale, affermandosi come campione d'incassi nella stagione cinematografica 1981-82. Cucito su misura per la star Adriano Celentano, l'attore viene diretto per l'ennesima volta dalla coppia di registi Castellano e Pipolo e fa nuovamente coppia in scena con Ornella Muti, dopo "Il bisbetico domato" (1980). Il lungometraggio vorrebbe essere una rilettura contemporanea del classico "Vacanze romane" (1953) di William Wyler, interpretato da Audrey Hepburn e Gregory Peck; e illustra i suoi personaggi ricalcandoli sulla famiglia reale di Monaco.

Adriano Celentano interpreta il simpatico conducente d'autobus Barnaba Cecchini, mentre Ornella Muti è la principessa Cristina. Nel cast troviamo inoltre: Adolfo Celi (re Gustavo); Milla Sannoner (Betsy, moglie di Re Gustavo); Enzo Garinei (console e segretario di Re Gustavo); Corrado Olmi (sindaco); Giulia Scutilli (Iris, domestica di Barnaba); Franco Diogene (maitre dell'ambasciata); Dino Cassio (vigile); Tiberio Murgia (venditore di tappeti).

Dove vedere Innamorato pazzo stasera in tv (domenica 16 luglio 2022)

Il film "Innamorato pazzo" va in onda questa sera, 16 luglio, su Rete 4 alle 21.25; ed è visibile in streaming - live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.