Instant Family, stasera in tv la commedia sull’adozione: trama e cast

“Instant Family” è un film del 2018 che racconta della volontà di Pete ed Ellie di adottare dei bambini. Gli esiti saranno imprevedibili. Diretta da Sean Anders, che si è apertamente ispirato alla sua vera storia di genitore, la commedia è interpretata da un cast che comprende Mark Wahlberg e Rose Byrne. Leggiamo qualcosa in più su questo film.

Instant Family: trama e cast

Pete ed Ellie sono ormai sposati da diversi anni ma non hanno figli. I due però non demordono e decidono di adottarne uno. Attraverso un corso per aspiranti genitori conoscono Lizzy, Juan e Lita, figli ispanici della detenuta e tossicodipendente Carla e riescono ad adottarli tutti e tre. La quindicenne Lizzy e i suoi fratelli creano un bel po' di problemi anche se le cose sembrano man mano migliorare. Ma quando Carla esce di prigione si presenteranno altri inconvenienti.

Cosa significa essere genitori? Questa è la difficile domanda al centro di “Instant Family”, il film statunitense del 2018 diretto da Sean Anders. Un argomento complesso raccontato con i toni della commedia e mediante un tema importante come quello dell’adozione. Il regista, che firma anche la sceneggiatura con John Morris, ha rivelato che la storia è strettamente autobiografica: l’uomo ha infatti davvero adottato tre fratelli, insieme alla moglie. Un film che attraversa anche ulteriori tematiche (come quella dell’integrazione), ma sempre con toni leggeri. I due genitori sono interpretati da Mark Wahlberg e Rose Byrne; I figli da Isabela Moner, Gustavo Quiroz, Julianna Gamiz; nel cast troviamo anche Octavia Spencer, Tig Notaro e Joan Cusack.

Dove vedere Instant Family in tv e in streaming (28 agosto 2022)

Instant Family va in onda oggi, 28 agosto, dalle 21:20 su Canale 5 e (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infintiy.