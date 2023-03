Insulti a Mara Venier e Barbara D'Urso: le scuse di Mediaset

Insulti forti contro Barbara d'Urso e Mara Venier dal profilo Twitter ufficiale di QuiMediaset. Il fatto si è verificato in risposta a un tweet che commentava l'intervento di Barbara d'Urso a Domenica In in occasione dell'intervista di Gabriella Labate. "Che cosa antipatica, tr**e mi pare azzeccato Silvy", questo il commento apparso sotto al tweet. Il profilo era stato temporaneamente bloccato e inoltre era stato specificato da Mediaset che era risultato un "accesso anomalo al nostro profilo".

Lunedì sera Mediaset ha poi voluto chiarire ulteriormente l'accaduto e ha pubblicato un comunicato: "Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l'account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower, Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate".