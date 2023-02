Io e lei 2: le anticipazioni della nuova stagione, in partenza stasera su Sky Arte

Oggi, martedì 14 febbraio 2023, su Sky Arte, va in onda, a partire dalle 21.15, la prima puntata della seconda stagione di "Io e lei". Un misto tra documentario e fiction che vede, in ciascun episodio, il ritratto di una grande artista italiana del ‘900, ognuna interpretata da una diversa attrice di casa nostra. Scopriamo qualcosa in più di questo progetto,

Io e lei 2: le anticipazioni

“Io e lei” è una serie che racconta le donne. Più nello specifico dipinge ritratti di straordinarie artiste italiane del ‘900, interpretate da episodio in episodio, da varie attrici del nostro paese. L’intento dell’operazione è quello di fare di ciascuna personalità un ritratto intimo, capace andare al di là delle apparenze. Nell’entrare dentro le personalità di queste grandi artiste il progetto suggerisce il moto interiore capace poi di manifestarsi in genialità ed arte.

Una via di mezzo tra il documentario e la fiction, “Io e lei” scava dell’intimità delle artiste restituendo al telespettatore i segreti della loro grandezza.

Gli episodi della seconda stagione

La seconda stagione di “Io e lei” è composta da cinque episodi, in onda per quattro settimane. Di seguito, la lista delle puntate. Per ognuna riportiamo il nome dell’artista protagonista, l’attrice che la interpreta e la data della messa in onda.

Ep.1 - GABRIELLA FERRI con Carolina Crescentini (14 febbraio dalle 21.15)

Ep.2 - GIULETTA MASINA con Camilla Filippi (14 febbraio dalle 21.50)

Ep.3 - TINA MODOTTI con Cristiana Dell’Anna (21 febbraio alle 21.15)

Ep.4 - ELSA SCHIAPARELLI con Valeria Bilello (28 febbraio alle 21.15)

Ep.5 - ISADORA DUNCAN con Sonia Bergamasco (7 marzo alle 21.15)

Dove vedere “Io e lei 2” (dal 14 febbraio 2023)

La prima puntata stagionale di “Io e lei” va in onda martedì 14 febbraio 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Arte (canale 120). Gli episodi della serie sono inoltre visibili in streaming su NOW per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.