"Io e Te di Pierluigi Diaco sospeso per Covid"

'Io e Te' di Pierluigi Diaco è stato sospeso per Covid. La notizia, riportata dal Fatto Quotidiano, arriva al termine di una giornata in cui il conduttore è stato al centro del clamore mediatico per una discussione avuta in diretta radio con la collega Giusi Legrenzi. Discussione nata proprio dalla decisione di Diaco di 'sviare' dal tema coronavirus durante la trasmissione 'Non Stop News' in onda ogni giorno su Rtl 102.5.

"La decisione è stata presa pochi minuti fa dai vertici di Viale Mazzini", fa sapere il sito del Fatto, ed è valida a partire da domani lunedì 31 agosto. Una persona dello staff sarebbe infatti risultata positiva al tampone. "Al suo posto andrà in onda La Vita in Diretta Estate, condotta da Marcello Masi e Andrea Delogu, che raddoppierà dunque la sua durata". Non è chiaro se la sospensione del talk show pomeridiano di Rai Uno è definitiva (in virtù del fatto che mancherebbero pochi giorni alla fine della messa in onda, prevista per il 4 settembre), o solo temporanea. Intanto l"'intero gruppo di lavoro è alle prese con i controlli di rito tra tamponi e test seriologici".