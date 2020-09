'Io e te', Diaco: "Forse in onda con l'ultima puntata"

Non ha certo brillato per ascolti, tantomeno in termini di apprezzamento, ma la sospensione di 'Io e Te' a una settimana dalla fine è l'epilogo più negativo che si poteva pensare. Non è detta ancora l'ultima però. Il programma del pomeriggio estivo di Rai1, bloccato nei giorni scorsi per un caso di positività al covid all'interno dello staff, potrebbe tornare in onda.

Ad annunciarlo, quasi a sorpresa, è il conduttore Pierluigi Diaco: "Raiuno mi ha appena comunicato che ci sono buone possibilità di tornare in onda venerdì 4 settembre con l'ultima puntata di Io e Te. Siamo in attesa dell'esito di un tampone che mi auguro sia negativo. Non sono stati giorni facili: assicurarci della salute del nostro gruppo di lavoro è stata la priorità assoluta. Tra stasera e domani dovremmo avere risposte certe".

"Voglio rivolgere un sentito e commosso ringraziamento a Katia Ricciarelli che mi ha affiancato in questi mesi - prosegue ancora, come riporta l'Adnkronos - ai miei autori, a tutto il cast, alla redazione e alla produzione per la pazienza, il rigore e il senso di comunità dimostrato in questi giorni. Un ringraziamento pieno di riconoscenza al pubblico che ci ha inoltrato messaggi pieni di affetto e al direttore Stefano Coletta e a tutta Raiuno per averci fatto sentire costantemente la loro vicinanza".