Io sono Babbo Natale, stasera in tv: anticipazioni, trama e cast del film con Gigi Proietti

Uscito postumo, "Io sono Babbo Natale" segna l'ultima interpretazione di Gigi Proietti, affiancato da Marco Giallini. Diretto da Edoardo Falcone e in onda oggi 24 dicembre 2022 per la prima volta in chiaro, il film è una commedia gentile caratterizzata da tocchi fiabeschi.

Io sono Babbo Natale: le anticipazioni

Ettore Magni è appena uscito dal carcere. Scaricato dal boss nonostante non abbia fatto i nomi dei suoi complici, si ritrova a vivere alla giornata con piccoli furti. Un giorno l’uomo decide di fare irruzione nella casa dell’anziano Nicola Natalizi. Nel cercare oggetti di valore, il balordo Ettore si accorge che l’abitazione contiene prevalentemente giocattoli. Nicola rivela di essere Babbo Natale e offre a Ettore, prima titubante e poi più convinto, un posto da aiutante personale. Intanto il ladro deve tenere a bada anche il ricordo di sua figlia Alice, nata dopo la rottura con la sua ex e, nei fatti, mai conosciuta. Riuscirà Ettore - con l’aiuto di Nicola - a riscattarsi?

“Io sono Babbo Natale” doveva inizialmente uscire nelle sale cinematografiche per il Natale del 2020. Pur pronto da tempo, il film è stato poi rimandato ad inizio 2021 a causa della pandemia di Covid-19. Si tratta innanzitutto dell’ultima interpretazione del grande attore romano Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre 2020. Affiancato da Marco Giallini, Proietti veste i panni di un anomalo Santa Claus, in una storia che si muove nell’ambito della commedia fiabesca. La pellicola vede un cast che comprende in ruoli più piccoli anche Barbara Ronchi, Antonio Gerardi e Daniele Pecci,ed è diretta da Edoardo Falcone, già regista di “Se Dio vuole” e “Questione di karma” e recentemente nelle sale con “Il principe di Roma”.

Dove vedere “Io sono Babbo Natale” in tv e in streaming

“Io sono Babbo Natale” va in onda oggi, 24 dicembre, su Rai 1 a partire dalle 21.30. Il film è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.