'Io ti cercherò', le anticipazioni della terza puntata

Alessandro Gassmann torna in prima serata Rai1 con una nuova fiction dalle tinte gialle: 'Io ti cercherò', una coproduzione Rai Fiction – Publispei, firmata dal regista Gianluca Maria Tavarelli. Tra i protagonisti anche Maya Sansa e Andrea Sartoretti. Una storia che mette al centro il difficile percorso di un padre che vuole fare chiarezza sulla morte del figlio. Nel cast anche Luigi Fedele, Zoe Tavarelli, Giordano De Plano, Fiorenza Pieri, Giada Prandi, Ettore Belmondo, Massimo De Francovich, Sara Franchetti, Lorenzo Gioielli, Alessandro Procoli, Federico Tocci, Cesare Apolito e Domenico Macrì.

'Io ti cercherò', la storia

La morte di Ettore viene archiviata velocemente come suicidio, ma suo padre Valerio - ex poliziotto - non ne è così convinto. Quando è sul punto di mollare tutto, travolto dal dolore, la sua vecchia fidanzata Sara, oggi commissario di polizia, lo chiama per convincerlo a lottare insieme, convinta anche lei che ci sia qualcos'altro dietro da scoprire. Troppe cose non tornano e bisogna fare chiarezza. Nemmeno la ragazza di Ettore, Martina, crede alla tesi del suicidio. Valerio allora decide di tornare a Roma e indagare per scoprire la verità sulla morte del figlio. Ad aiutarlo anche suo fratello Gianni, con cui non aveva rapporti da anni.

'Io ti cercherò', la terza puntata: anticipazioni

Lunedì 19 ottobre, alle 21.25 su Rai1, va in onda la terza puntata della fiction 'Io ti cercherò'. Nel primo episodio, dal titolo 'Fragile', Valerio, introdicendosi negli uffici della PGS, società di vigilanza privata proprietaria del mezzo che ha scaricato il corpo di Ettore sul lungotevere, identifica quelli che potrebbero essere gli esecutori materiali dell'omicidio. Vengono intanto arrestati dalla polizia due presunti colpevoli, cittadini cinesi con precedenti per contraffazione di merci. Ma Valerio non è affatto convinto: si tratta dell'ennesimo depistaggio.

Nell'episodio 'Dhaval', Valerio e Sara scoprono cos'è successo il giorno dell'incidente di Ettore: il ragazzo era diretto in un albergo di Rieti per aiutare il senegalese Moussa e la sua famiglia, assegnatari di una casa popolare nella periferia di Roma, ma sfrattati con prepotenza dalla malavita locale.