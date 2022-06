Io, tu e mamma: dal 29 giugno il nuovo docu-reality di Real Time

Mercoledì 29 maggio parte su Real Time il docu-reality “Io, tu e mamma”. Di produzione statunitense, segue alcune giovani coppie, la cui armonia è insidiata dall’ingombrante presenza della suocera, in questo caso madre del ragazzo di turno. Storie che mescolano problematiche reali con un pizzico di umorismo. Scopriamo qualcosa in più di questo show.

Io, tu e mamma: anticipazioni del format

“Io, tu e mamma” – il titolo originale è “I Love a Mama's Boy” - è un docu-reality statunitense che mette al centro del racconto alcune coppie con un comun denominatore: la presenza del classico terzo incomodo, impersonato dalla di lui madre. Il programma segue le vicissitudini quotidiane di questi nuclei familiari, con tutti gli inconvenienti che ne conseguono. Real Time trasmette ogni mercoledì due episodi dello show. Nella prima puntata vediamo una madre aiutare suo figlio a comprare lingerie per ravvivare la sua vita sessuale. Un ragazzo di nome Matt vuole trascorrere la giornata di San Valentino in compagnia della madre. Successivamente quest’ultima si trasferisce proprio a casa del figlio, provocando i malumori di Kim, futura nuora. Nel frattempo Shekeb non porta con sé la madre a un appuntamento e a causa di ciò Justina si sente frustrata.

Dove e quando vedere Io, tu e mamma in tv e in streaming (dal 29 giugno)

Io, tu e mamma va in onda mercoledì alle 21.20, a partire dal 29 giugno su Real Time (canale 31) e visibile in streaming, anche on demand, sulla piattaforma Discovery+, per gli abbonati al servizio.