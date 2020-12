L'Isola dei Famosi torna a febbraio con Ilary Blasi

Il reality andrà in onda molto probabilmente il lunedì sera, al posto del Grande Fratello Vip

Un doppio attesissimo ritorno su Canale 5, quello dell'Isola dei Famosi e di Ilary Blasi, reduce dal flop di 'Eurogames' nella scorsa stagione televisiva. Mediaset ha confermato la quindicesima edizione del reality, che andrà in onda a febbraio prendendo il testimone del Grande Fratello Vip. Molto probabilmente, infatti, andrà in onda il lunedì sera non appena sarà finito programma condotto da Alfonso Signorini, che si sarebbe dovuto concludere prima di Natale e invece è stato prolungato di altri due mesi.

Al timone dell'Isola, per la prima volta, Ilary Blasi. La conduttrice prende il posto di Alessia Marcuzzi, che ha condotto le ultime 5 edizioni (e resta a bocca asciutta in questa stagione televisiva). Ancora nessuna indiscrezione, invece, sul nome dell'inviato ed è incerta anche la location, da anni in Honduras. A causa dell'emergenza sanitaria, infatti, i naufraghi potrebbero sbarcare su lidi europei.

Alessia Marcuzzi: "Ecco perché ho lasciato l'Isola"

A spingere Alessia Marcuzzi a cedere il timone della sua Isola dei Famosi la consapevolezza di aver dato tutto in un progetto che resterà tra le sue esperienze professionali più importanti. "Ho lasciato l'Isola perché si è chiuso un cerchio, un ciclo - ha fatto sapere tempo fa in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - Mi sembrava di avere dato tutto quello che potevo".