Isola dei Famosi: è Pamela Camassa la prima finalista di questa edizione

Puntata numero 8 de L’Isola dei Famosi 2023 agli sgoccioli e come sempre i colpi di scena non sono mancati. Mentre Nathaly Caldonazzo è stata eliminata al televoto contro Fabio Ricci, e ha raggiunto l’Ultima Spiaggia, i naufraghi rimasti in gara hanno dovuto affrontare una serie di prove per eleggere il primo finalista di questa 17esima edizione del reality. Dopo una serie di estenuanti sfide, a ottenere l’ambito titolo, che concede l’ingresso diretto alla serata del 19 giugno prossimo, è stata Pamela Camassa, che ha anche conquistato la collana da leader per questa settimana, oltre che ovviamente l'immunità da qui alla fine dello show. A perdere invece in questa sfilza di prove è stato Fabio Ricci, che ha dovuto raggiungere Nathaly.

Pamela Camassa è la finalista

Le sfide che hanno coinvolto i naufraghi sono iniziate con una prova tra Helena Prestes e Pamela Camassa, e ad avere la meglio è stata quest’ultima. Poi è stata la volta di Cristina Scuccia contro Alessandra Drusian, e ad assicurarsi un posto per giocarsi la semifinale è stata l’ex religiosa. Intanto una catena esclude Gian Maria Sainato dalla possibilità di accedere in finale e quindi finisce dritto al televoto. Poi i terzi a sfidarsi sono stati Marco e Luca da una parte e Fabio con Andrea dall’altra: in questa prova chiamata Orologio honduregno è stata la prima coppia a stravincere. Ed ecco la manche finale che ha visto i vincitori delle prove confrontarsi tutti insieme, e a uscirne vittoriosa è stata Pamela Camassa, prima finalista di questa edizione de L’Isola dei Famosi e nuova leader della settimana.