L'Isola dei Famosi chiude?

Nel corso dell'ultima stagione televisiva - ed anche in occasione delle precedenti - L'isola dei Famosi non ha certo brillato per ascolti. Motivo per cui Mediaset starebbe pensando di far capare il sipario sul reality show approdato su Canale 5 nel lontano 2015 (dopo undici anni su Rai Due). Al suo posto potrebbe subentrare il ritorno di un altro reality show, ovvero La Talpa, anch'esso vecchia conoscenza del Biscione, a partire dal 2022.

Come spiega Dagospia, girerebbe infatti voce che "l'arrivo della Tapa sia dovuto proprio alla debolezza de L'Isola dei Famosi, che arranca da qualche stagione e che potrebbe, nonostante gli annunci e gli accordi, finire in soffitta prima del previsto". Ultima conduttrice al timone dell'Isola resterebbe dunque Ilary Blasi, arrivata l'anno scorso dopo le edizioni condotte da Alessia Marcuzzi (anch'essa, peraltro, sulla via dell'abbandono di Mediaset per la mancanza di un accordo trovato con l'azienda).

Le grandi manovre nella nuova stagione Mediaset

La prossima stagione Mediaset si attesta dunque all'insegna delle grandi manovre: via i volti Alessia Marcuzzi, Giorgia Rossi e Maurizio Pistocchi, che abbandonano l'azienda per propria volontà; chiusi gli show di Barbara d'Urso Live Non è la d'Urso e Domenica Live, con Pomeriggio 5 che subità modifiche in termini di tematiche trattate; in arrivo al pomeriggio della domenica Anna Tatangelo e Silva Toffanin.

