"It", stasera su Italia 2: 5 curiosità sull’horror di successo

Questa sera su Italia 2 va in onda "It", nuovo adattamento cinematografico (dopo la versione televisiva del 1990) dell’omonimo romanzo di Stephen King. Uscito nel 2017 - e poi seguito da un capitolo uscito nel 2019 – il film nasconde molte curiosità. Scopriamone qualcuna.

It : 5 curiosità sul film horror

- Nell'interpretare Pennywise, l'attore Bill Skarsgård ha dovuto confrontarsi con l'interpretazione di Tim Curry, protagonista dell'omonima miniserie del 1990. Skarsgård ha preso molto seriamente questo ruolo e, dice la cronaca, ha cominciato a girare le sue scene soltanto quando metà delle riprese erano già state effettuate. L'attore ha dichiarato inoltre di aver preso ispirazione anche dall'interpretazione di Jack Nicholson in "Shining", capolavoro di Stanley Kubrick, tratto da un'altro romanzo di Stephen King. Da notare che Bill Skarsgård è nato proprio nel 1990, lo stesso anno della miniserie tv originale.

- Nel corso della pellicola compaiono nel film diverse locandine di film, prevalentemente "di genere". I più attenti possono così notare i poster di "Arma letale", "Beetlejuice - Spiritello porcello", "Nightmare 5", "Gremlins" e del "Batman" targato Tim Burton.

- Il celebre sguardo strabico di Pennywise è stato realizzato grazie all'utilizzo della Computer Graphics. Nonostante ciò, l'attore Bill Skarsgård era realmente in grado di far muovere gli occhi in direzioni opposte. Gli effetti digitali hanno dunque accentuato l'effetto con l'intento di renderlo ancor più inquietante.

- Il regista del film doveva essere Cary Fukunaga, regista della prima stagione di "True Detective" e del recente James Bond "No Time To Die". Fukunaga si è occupato della pre-produzione della pellicola per diversi anni. I rapporti con la produzione si sono fatti man mano sempre più tesi: il regista voleva una visione più "autoriale", mentre i produttori pretendevano un prodotto più commerciali. A quel punto la scelta è ricaduta su Andrés Muschietti, regista di origine argentina, reduce da un apprezzato horror con Jessica Chastain: "La madre", uscito nel 2013.

- "It" ha ottenuto uno straordinario successo al botteghino, ma la realizzazione di "It - Capitolo Due" (uscito poi nel 2019) non è frutto della fortuna del primo film. Data l'enorme mole dell'opera letteraria di Stephen King era pressochè impossibile condensare in un solo lungometraggio tanto materiale. Il primo film è dunque stato pensato come una prima parte di un disegno poi successivamente compiuto. La seconda parte riprende gli stessi personaggi del primo film, 27 anni dopo gli eventi precedentemente narrati, con flashback con flashback datati 1989, quando erano bambini.

