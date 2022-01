L’Italia a morsi, Chiara Maci torna su Food Network con la nuova stagione

Chiara Maci torna in viaggio alla scoperta della cucina italiana. La blogger viaggerà in tutto il paese alla ricerca delle realtà locali e dei loro prodotti tipici, per conoscere il mondo dell’home restaurant.

La nuova stagione de L’Italia a Morsi è in onda da stasera, mercoledì 19 gennaio, alle 22 su Food Network, per un viaggio gastronomico lungo 12 tappe.

L’Italia a morsi: anticipazioni nuova stagione (mercoledì 19 gennaio)

In questo primo episodio Chiara Maci sarà a Fano, per scoprire l’arte della lavorazione delle crestaiate (piatto tipico delle Marche), della raccolta dell’asparago selvatico e i segreti del menù locale. L’avventura de L’Italia a morsi alla ricerca delle storie dell’arte culinaria italiana passerà poi per Arezzo, Ravenna, Bormio, Ponte di Legno, Val di Non, Pescara, Nughedu, Termoli, Milano e Genova.

L’Italia a morsi: il format

In ogni puntata Chiara Maci farà tappa in una località diversa, cercando nonne, mamme, sagre storiche e qualsiasi piatto possa raccontare la storia e i prodotti del menù tipico della zona.

L’Italia a morsi: dove vederlo

La nuova edizione de L’Italia a morsi di Chiara Maci inizia stasera, con la prima puntata in onda su Food Network a partire dalle 22. Subito dopo la messa in onda lineare sarà disponibile anche in streaming on demand sulla piattaforma discovery+.