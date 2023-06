Italia Loves Romagna, Andrea Bocelli incanta con Miserere e Con te partirò: la dedica all'Emilia-Romagna

Tanti sono gli ospiti attesi all'evento benefico "Italia Loves Romagna", il grande concerto in onda su Rai Uno dall'Arena Campovolo di Reggio Emilia e condotto da Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Tra i personaggio di spicco, oltre a Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Max Pezzali, Emma, Elodie e tanti altri, emerge Andrea Bocelli, il tenore che tutti abbiamo iniziato ad apprezzare grazie a canzoni come "Vivo per lei" e "Con te partirò", quest'ultima eseguita dall'artista sul palco insieme a "Miserere", cantata al fianco di Zucchero, tornato in scena dopo il duetto con Salmo. Dopo l'emozionante esibizione, il tenore racconta il suo rapporto con l'Emilia Romagna, di cui rivela di aver imparato il dialetto grazie al tempo vissuto nella regione.

L'omaggio di Bocelli

Giacca blu, espressione seria e una voce inconfondibile. Così Bocelli entra in scena insieme a Zucchero, presentati entrambi dalla coppia di conduttori Amadeus-Alessia Marcuzzi. L'orchestra è pronta, i cantanti pure, e sulle note di "Miserere" i due iniziano a cantare rendendo l'atmosfera magica e solenne allo stesso tempo. Non assistiamo a movimenti di piedi repentini, né a gesti volti ad attirare l'attenzione del pubblico, come in precedenza accaduto con Zucchero, ma solo a qualche alzata di braccia e a un lieve allontanamento dal centro della scena del cantante di "Diamante" per lasciare spazio al collega: a farla da padrone in questo caso è dunque la staticità, che rende l'opera ancora più maestosa. Il connubio di voci poi è perfetto.

Prima di cantare da solo "Con te partirò", Andrea Bocelli parla dei sei anni passati nella regione delle zone colpite dall'alluvione e di ciò che ha imparato nel periodo trascorso insieme ai romagnoli: "Io vi ringrazio per questo invito a cui tenevo moltissimo, perché, forse molti non lo sanno, ho vissuto sei anni della mia fanciullezza in questa regione: cinque anni qui, a Reggio Emilia, un anno a Bologna. E ho imparato anche il dialetto. Lo sapevo parlare e lo capivo benissimo. Ma soprattutto ho imparato da questo popolo tante cose importanti: la volontà, la laboriosità, lo spirito di collaborazione, la lacrità, la forza e il coraggio di affrontare le situazioni più difficili, come quella a cui il popolo romagnolo ha dovuto far fronte in questo periodo. Io volevo proprio essere qui perché ci sono con il cuore. Grazie".