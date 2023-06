Italia Loves Romagna, Gianni Morandi improvvisa: Elodie non conosce il suo brano

Italia Loves Romagna sorprende fino all'ultimo minuto. Dopo il saluto dei conduttori Giorgio Panariello e Francesca Fagnani, arrivano sul palco Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e Elodie, pronti a omaggiare il grande Lucio Dalla con la canzone "Vita". L'instancabile ed energico Morandi però cambia la scaletta all'ultimo, facendo entrare nel panico più totale la bellissima Elodie. In programma, dopo il tributo al cantante bolognese più amato d'Italia, non vi è niente e infatti anche il gobbo è spento, mentre i conduttori sono spariti dalla scena una volta iniziata la performance dei tre artisti. Ma vediamo insieme cosa è successo.

Il terrore di Elodie

Quando i tre cantanti terminano il brano a loro affidato per il gran finale sul palco del Campovolo, pare ormai finita la serata benefica durata oltre 4 ore, ma Gianni Morandi sembra non aver intenzione di tornare a casa e con la grinta che da sempre lo caratterizza decide di improvvisare un suo celebre brano, mettendo così in uno stato di forte disagio Elodie, la cui espressione sconvolta diventerà sicuramente un meme (se non lo è già sui social). La canzone in questione è "C'era un ragazzo", un capolavoro della musica italiana che tutti ormai conosciamo, ed è per questo che l'artista pensa di andare sul sicuro proponendo questo testo. A dirigere l'orchestra è Leonardo De Amicis, il quale lo segue a ruota insieme a Fiorella Mannoia che, pur non ricordando inizialmente tutte le parole, continua a cantare al fianco di Morandi, mentre Elodie si limita a ballare non sapendo nemmeno una frase della canzone. Tra gli utenti di Twitter l'evento non è certo passato inosservato: "Elodie che non sapeva mezza parola mi ha spezzato" è uno dei numerosi commenti. Qualcun altro scrive: "Il terrore sul volto di Elodie quando Morandi ha improvvisato un ultimo - famosissimo - pezzo che non avevano provato (e che lei evidentemente non sa)".

La vera polemica

Nonostante la pessima figura, Elodie gestisce bene la situazione muovendosi con una sensualità non da poco. Ma le persone a casa si chiedono soprattutto come mai i conduttori non siano presenti sul palco per chiudere l'evento, magari con tutti gli altri artisti presentati nel corso dell'evento. C'è chi pensa che il problema sia legato a discussioni avvenute prima del concerto e chi invece è felice che il programma "sia finito in caciara".