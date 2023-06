Italia Loves Romagna, Laura Pausini in lacrime: "Adesso comincia la parte difficile"

Urla, applausi e saluti durante l'entrata in scena di Laura Pausini sul palco di "Italia Loves Romagna", l'evento benefico che si tiene all'Arena Campovolo di Reggio Emilia per raccogliere fondi e aiutare così le zone colpite dall'alluvione. La cantante infatti arriva intonando a cappella "Romagna Mia", dedicata a tutta l'Emilia Romagna, terra d'origine - è nata a Faenza, in provincia di Ravenna - da lei amata, così come ama i suoi abitanti: molti amici e familiari sono rimasti coinvolti nella tragedia dello scorso maggio. Anche per questo motivo sul palco non manca di ringraziare tutti e spendere bellissime parole nei confronti della sua regione e i numerosi abitanti.

Laura Pausini e l'Emilia-Romagna

La performance sulle note di "Romagna Mia" lascia il segno: nel bel mezzo del ritornello Laura Pausini cede il posto al pubblico, che canta a squarciagola il brano, ormai diventato simbolo della raccolta fondi, ripreso dalle telecamere. Tutti in piedi per l'Emilia Romagna, soprattutto nel momento in cui la cantante parla della sua terra Natale e della situazione attuale subito dopo essersi esibita in successi come "Benvenuto" e "Simili".

"Questo amore l'ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove, come tanti di voi, abbiamo imparato a diventare emiliani-romagnoli. Abbiamo imparato a fare quella cosa lì, che si è vista ancora una volta in televisione, quando avete pulito le case cantando 'Romagna Mia', quando avete avuto il coraggio di aiutarvi fra di voi, tra di noi. Voglio salutare tutti i miei compaesani che sono stati molto colpiti. La musica è in prima fila, è sempre la prima a rispondere, ma non basta: adesso comincia la parte difficile. Se vivete in Romagna, sapete che inizia una parte molto dura nella quale bisogna rientrare davvero nelle nostre case, e non tutti possono farlo. Io non posso dare molto ma voglio essere presente, voglio essere con voi perché io sono di voi, da sempre. Sono nata qui e il coraggio che mi avete dato per girare il mondo ce l'ho perché sono romagnola, perché bisogna farsi il c**o! E quando hai una possibilità, te la devi andare a prendere!", conclude Laura Pausini con una grinta tale da entusiasmare il pubblico sotto il palco: tornano le urla e i gesti di approvazione.