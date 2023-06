Italia Loves Romagna, stasera in tv: cantanti, ospiti, scaletta

Oggi, 24 giugno 2023, in diretta dalle 20.30 su Rai 1, va in onda "Italia Loves Romagna", l'atteso concerto-evento che sostiene le popolazioni colpite dalla alluvione dell'Emilia Romagna. Da Campovolo, si esibisce un cast d'eccezione di 18 artisti della nostra scena musicale. Scopriamo tutto ciò che c'è da sapere su questa straordinaria serata di musica e, soprattutto, di beneficenza.

Italia Loves Romagna: le anticipazioni

L'alluvione che tra il 16 e il 17 maggio ha colpito l'Emilia Romagna (e le Marche settentrionali) ha provocato 15 morti e molti gravi disastri, con ben 36.000 persone evacuate in Emilia Romagna. Una vicenda che ha scosso l'Italia e non solo, attirando ovviamente grande attenzione mediatica. Per tali sciagure le iniziative benefiche non sono mai abbastanza e particolarmente attesa è "Italia Loves Romagna", concerto-evento annunciato da tempo e in onda in diretta questa sera su Rai 1, a partire dalle 20.30 e su Radio 2 per tutti coloro che prediligono la radio.

La musica italiana sposa la raccolta fondi in sostegno dell' Emilia Romagna e dei suoi tanti abitanti colpiti dalle conseguenza del disastro. La campagna "Italia Loves Romagna" è partita il 22 giugno e andrà avanti fino al 5 luglio.

Tutti possono fornire il proprio contributo, inviando un SMS (validità 2 euro) o telefonando da rete fissa (contributo di 5 euro) al numero 45538. Ma è possibile donare anche sul sito: www.antoniano.it; sul sito di Intesa Sanpaolo: forfunding.it/italia-loves-romagna; con bonifico bancario sul Cc/C Intesa SanPaolo. Iban IT16T0306909606100000196876 e causale: Italia Loves Romagna.

L'evento si tiene alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) e vede la direzione musicale di Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco e la presenza di una super band di 10 elementi e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC), composta da 63 giovani musicisti che, per tale circostanza, provengono prevalentemente dall'Emilia Romagna. Oltre all'evento, sulla piattaforma RaiPlay è visibile un backstage condotto da Andrea Delogu, che intervista gli artisti ma anche le istituzioni che si stanno occupando della ricostruzione delle zone colpite.

Gli ospiti della serata

"Italia Loves Romagna" prevede la partecipazione straordinaria di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Francesca Fagnani. Molto lunga è la lista dei cantanti coinvolti, che salgono sul palco per cantare in nome della beneficenza e di una intera regione. Nel corso della serata vediamo:

Blanco

Andrea Bocelli

Elisa

Elodie

Emma

Giorgia

Irama + Rkomi

Luciano Ligabue

Madame

Fiorella Mannoia

Gianni Morandi

Negramaro

Laura Pausini

Max Pezzali

Salmo

Tananai

Zucchero

Dove vederlo in tv e in streaming (24 giugno 2023)

Lo speciale "Italia Loves Romagna"va in onda oggi, sabato 24 giugno 2023, dalle 20.30 su Rai 1. Il concerto è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.