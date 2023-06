Italia Loves Romagna, tutti in piedi per Zucchero e Salmo: l'esibizione è focosa

È iniziato alla grande il concerto "Italia Loves Romagna", l'evento benefico volto a raccogliere fondi per le zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione lo scorso maggio. Tanti gli artisti che si stanno esibendo sul palco del concertone condotto da Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani, e tra questi a colpire il pubblico, alzatosi per la prima volta in piedi dall'inizio della serata, sono Zucchero e Salmo, i quali si sono uniti in un duetto sulle note di "Diavolo in me", cantata da entrambi e rivisitata da Salmo.

L'esibizione

Non c'è dubbio che Zucchero fosse uno dei cantanti più attesi dell'evento. A dimostrarlo non solo i fan presenti al Campovolo di Reggio Emilia, ma anche il pubblico a casa che sui social si è scatenato, elogiando sia l'operato del cantante prima della performance a due - l'artista canta "Per colpa di chi" e all'Arena tutti ballano sotto il palco - ma anche la grinta mostrata con Salmo cantando uno dei suoi maggiori successi: "Diavolo in me". È evidente che l'uomo non ha ancora perso il suo smalto, né la voce, ancora in grande forma a 67 anni. E così, quando Amadeus presenta il nuovo duo in scena, l'atmosfera si infiamma e 40 mila persone si alzano in piedi in segno di apprezzamento e stima. "Zucchero è sempre una certezza", si legge su Twitter tra i vari tweet a lui dedicati.

Salmo e Zucchero

A "Italia Loves Romagna", dopo il duetto che li vede conquistare il palco agitando le braccia per tutto il tempo e muovendosi con passi sul posto e lungo lo spazio stabilito, Salmo si esibisce in "90 Min", suscitando la reazione positiva dei fan che sui social non perdono occasione di applaudirlo citando frasi del suo brano e facendo complimenti rivolti al testo. Secondo qualcuno, tra l'altro, il rapper potrebbe apparire nella lista degli artisti scelti da Amadeus per gareggiare a Sanremo 2024, ma questo è ancora da vedere. A dirla tutta, c'è chi pensa che Salmo abbia rovinato la versione originale di "Diavolo in me": a ben pensarci, la prima canzone non viene certo cancellata da una rivisitazione, anzi in questo modo acquista ancora più valore. Prima di concludere, vi lasciamo il commento online in questione: "Non c'era la necessità per la musica italiana che #salmo rovinasse con una base pseudo techno la Canzone di #Zucchero Diavolo in Me".