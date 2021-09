Italia's Got Talent 2022, Elio new entry in giuria. Via ai casting

La macchina di Italia’s Got Talent è pronta a ripartire con una nuova edizione che andrà in onda su Sky Uno e in streaming su NOW da gennaio 2022, con la giuria appena svelata. Al fianco dei confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano ci sarà la novità Elio, storico ex giudice di X Factor. Alla conduzione dello show Lodovica Comello, così arrivata al suo sesto anno consecutivo. Tra pochi giorni, a Cinecittà, prenderanno vita le audizioni ufficiali.

Parla Elio

"Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent", ha dichiarato Elio, che ha fatto suo il posto lasciato vagante da Joe Bastianich. "Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria".

Mara Maionchi, Elio e Matano si ritrovano in tv dopo la felice esperienza Lol - Chi ride è Fuori, show Amazon Prime Video condotto da Fedez.

9 le puntate previste, per una nuova edizione di Italia’s Got Talent che tornerà a dare spazio ai migliori talenti del Bel Paese. A vincere l'11esima edizione, lo scorso 24 marzo, Stefano Bronzato. Andato in onda dal 2009 al 2013 su Canale 5, Italia’s Got Talent è sbarcato su Sky Uno nel 2015. Il programma è basato sul format anglo-statunitense Got Talent, ideato da Simon Cowell.