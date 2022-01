Al via la nuova edizione di Italia’s Got Talent, tra tante novità e ospiti

Riprende la caccia ai migliori talenti italiani con la dodicesima edizione di Italia’s Got Talent, lo show condotto da Lodovica Comello. Tra le più importanti novità il nuovo giudice Elio, un nuovo buzzer dorato e più spazio al pubblico a casa. Si parte con le selezioni: l’appuntamento è in prima serata su Sky Uno, ogni mercoledì a partire dalle 21:15.

Italia’s Got Talent, nuova stagione: giuria, conduttrice e ospiti

La new entry di IGT è il carismatico Elio, che condividerà il tavolo dei giudici con i confermatissimi Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini. Alla conduzione Lodovica Comello, conduttrice e padrona di casa per il sesto anno consecutivo. Come al solito ogni giudice avrà a disposizione il pulsantone dorato, con cui poter mandare direttamente in finale un concorrente. La novità sarà un nuovo buzzer dorato per la presentatrice Lodovica, e non più uno ma ben due Golden Buzzer per il pubblico a casa. Stasera la prima di otto puntate di audizioni; ospiti della serata saranno Paola Egonu, medaglia d’oro con l’Italia agli Europei di pallavolo del 2021, e Bebe Vio, la campionessa paraolimpica di scherma.

Italia’s Got Talent: format e anticipazioni

Cantanti, ballerini, imitatori, acrobati, illusionisti e tanti altri ancora si cimentano sul palco in veri e propri spettacoli di talento. Tra i più originali, vedremo due acchiappafantasmi, un vampiro sulle note di “My Way” e un atleta chiuso in una botte di ghiaccio.

I giudici sono chiamati a stabilire chi va in finale e chi no; i 12 talenti che otterranno i famigerati tre “sì” dalla giuria si sfideranno alla grande finale live del 23 marzo – in diretta alle 21:15 Sky Uno.

Italia’s Got Talent: dove vederlo

Italia’s Got Talent andrà in onda ogni mercoledì alle 21:15 a partire dal 18 gennaio su Sky Uno, sempre disponibile on demand e in streaming su Sky Go e NOW. Le repliche in chiaro su TV8 saranno il martedì in prima serata.