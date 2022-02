Italia’s Got Talent, oggi ripartono le audizioni: i giudici sempre più coinvolti

Dopo la pausa per la settimana sanremese, riparto le audizioni di Italia’s Got Talent, lo show a caccia dei migliori talenti del paese. Scopriamo le prime anticipazioni su questa inedita terza puntata: chi riuscirà a ottenere i famigerati tre “sì” dalla giuria? Vedremo un nuovo Golden Buzzer? L’appuntamento è oggi in prima serata su Sky Uno a partire dalle 21:15.

Anticipazioni nuova puntata

Dopo i Golden Buzzer al cantante 19enne Antonio Vaglica e al trombettista 14enne Davide Battista, che hanno assicurato loro un posto in finale, riprendono le selezioni alla ricerca dei finalisti. Questa sera l’asticella del talento si alzerà ulteriormente, con performance molto diverse tra loro: vedremo una prova di tiro con l’arco senza mirino nè stabilizzatore, un’esibizione sulla Russian Bar (atto circense che combina le abilità ginniche e di equilibrio), una preparazione originale della pizza, un organetto su un monociclo e suggestive esibizioni di canto e danza. Non mancheranno momenti divertenti e indimenticabili: il giudice Elio sarà coinvolto sul palco, nei panni di Jack in una versione inedita di “Titanic”, così come Frank Matano, che sarà protagonista di un sensuale ballo hip hop. Sarà insomma difficile tenere a bada le risate, ma ancora più complicato sarà scegliere i migliori talenti per la grande finale live del 23 marzo.

Italia’s Got Talent: giuria, conduttrice e buzzer

La confermatissima giuria di IGT è formata da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini ed Elio (alla sua prima partecipazione). Alla conduzione, come sempre, troveremo Lodovica Comello, padrona di casa per il sesto anno consecutivo. Ognuno di loro ha a disposizione un Golden Buzzer, un pulsante dorato con cui premiare un’esibizione assicurando direttamente l’accesso alla finale al performer. Da quest’anno, anche il pubblico a casa è dotato di due Golden Buzzer.

Italia’s Got Talent: dove vederlo stasera in tv (mercoledì 9 febbraio)

Italia’s Got Talent – Special Edition è in onda oggi in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15.