Italia’s Got Talent, stasera per i giudici arriva un nuovo pulsante: cos'è il Golden Buzzer cumulativo

Italia’s Got Talent torna oggi in prima serata su Sky Uno con la sesta puntata di audizioni. I posti per la grande finale live del 23 marzo sono sempre meno: chi riuscirà a conquistare pubblico e giuria?

Anticipazioni nuova puntata: Golden Buzzer cumulativo e nuove esibizioni

Con i due Golden Buzzer di Frank Matano e Lodovica Comello, premuti nella scorsa puntata, sono terminati i pulsantoni dorati per garantire l’accesso diretto in finale a un concorrente. Ecco quindi arrivare – in via del tutto eccezionale – una grande novità: il Golden Buzzer cumulativo. L’inedito pulsante permetterà ai giudici Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano di premiare all’unanimità un talento da mandare in finale. Questo nuovo “superpotere” mischia quindi nuovamente le carte in tavola per tutti i concorrenti. Stasera vedremo tre ragazzi ungheresi esibirsi in un numero di musica e acrobazie, un comico interpretare un esilarante monologo sulla lingua inglese, un inquietante esperimento, un pianista unico nel suo genere e addirittura una performance con delle balestre.

Italia’s Got Talent: i finalisti

Il nuovo Golden Buzzer cumulativo consegna alla giuria un potere in più per scegliere i finalisti di Italia’s Got Talent. Chi saprà convincere i giudici a premere il pulsantone (o il pubblico, che gode ancora di ben due Buzzer) raggiungerà in finale il cantante Antonio Vaglica, il trombettista Davide Battista, l’artista indie Martelli, il giovane breakdancer Davide Inserra, il beatboxer-flautista Medhat Mamdouh e il ballerino Simone Corso.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 2 marzo)

La sesta puntata di audizioni di Italia’s Got Talent è in onda oggi in prima serata su Sky Uno (canale

108) e in streaming su SkyGo e NOW a partire dalle 21:15.