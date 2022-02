Italia’s Got Talent, terzo Golden Buzzer: il 12enne Davide Inserra è in finale

La ricerca del talento della dodicesima edizione di Italia’s Got Talent è ripartita ieri in prima serata su Sky Uno. Sul palco si sono alternati tanti artisti da quattro “sì” per i giudici Elio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Quest’ultima, infine, ha deciso di premere il suo Golden Buzzer, premiando la performance di danza di Davide Inserra, siracusano di soli 12 anni. Scopriamo insieme com’è andata e chi è il giovane ballerino.

Chi è Davide Inserra, quarto finalista di Italia’s Got Talent

La quarta puntata di audizioni di Italia’s Got Talent si è aperta con la grintosa delle “Bikers Sisters of Rock”, che ha ottenuto i quattro “sì” della giuria. Promossi anche l’improbabile musical “a basso costo” di Damiano e Umberto sulle note del film “Frozen”, l’esibizione dell’Accademia del circo di Verona e la performance di Emanuele, cha ha coinvolto la conduttrice Lodovica Comello in un intricato numero di memorizzazione algebrica. La serata è poi stata all’insegna delle campionesse dello sport italiano: Paola Egonu, stella del volley e ospite della serata, si è aggiunta al tavolo della giuria in qualità di “quinto giudice”, mentre Federica Pellegrini ha deciso di premere il suo Golden Buzzer e premiare l’esibizione di breakdance sulle note di “Lose Yourself” di Eminem del giovanissimo Davide Inserra, 12enne di Siracusa, che parteciperà così alla grande finale live del 23 marzo. Riprendendo il testo di Eminem, Davide ha deciso di mettersi in gioco, nonostante la giovane età. Ha iniziato seguendo corsi di recitazione e tip tap ma, stregato dalle adiacenti aule di ballo hip hop dell’accademia, ha deciso di provare la breakdance, e non è riuscito più a separarsene.

Dove vedere IGT in tv e in streaming

La caccia ai migliori talenti italiani riprende mercoledì 23 febbraio, sempre alle 21:15 su Sky Uno. Italia’s Got Talent è sempre disponibile anche on demand e in streaming su Sky Go e NOW. Le repliche in chiaro su TV8 sono il martedì in prima serata.