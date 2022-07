"Italia's Got Talent lascia Sky e passa a Disney+"

Italia's Got Talent debutterà su Disney+. Il talent show nato su Canale 5 che vede quattro giudici alle prese con talenti da tutto il mondo che si esibiscono per aggiudicarsi la finalissima e, soprattutto, il golden buzzer, lascerà Sky che, fino alla scorsa stagione, aveva distrubuito il programma per passare a un'altra piattaforma di streaming, Disney+. Questo, perlomento, è quanto si vocifera secondo le indiscrezioni lanciate da TvBlog. L'addio a Sky da parte del programma era nell'aria già dalla scorsa primavera ed è stato, poi, confermato dai vertici dell'azienda nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti.

Se, in quell'occasione, si parlava solo di una pausa, da part di Sky, per restyling del format, in realtà i motivi dell'addio di Italia's Got Talent al gruppo Sky sarebbero da attribuire a un passaggio a Disney+. È molto probabile, quindi, che la nuova stagione del talent, tra i più amati dagli italiani, sarà distribuita proprio su questa piattaforma che, tral'altro, viene distribuita anche da Sky attraverso un decoder con abbonamento specifico. Per ora, però, Disney+ non ha ancora commentato ufficialmente la notizia.

La storia di Italia's Got Talent negli anni

Italia's Got Talent debutta per la prima volta in Italia nel 2009 su Canale 5, prodotta dalla casa di produzione di Maria De Filippi, Fascino PGT. Tra i giudici, infatti, c'è proprio la padrona di casa insieme a Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Per cinque edizioni il programma ha fatto parte dei palinsesti Mediaset con presentatori sempre diversi come Simone Annicchiarico, Geppi Cucciari e Belen Rodriguez. Nel 2014, però, il gruppo Sky ha comprato il format e, dalla primavera del 2015, ha distribuito le successive stagioni del programma. Canale 5, dal suo canto, ha sostituito Italia's Got Talent con una versione simile, Tu si que vales. La nuova stagione di Italia's Got Talent, che dovrebbe finire su Disney+, sarà prodotta da Fremantle. Attualmente sono in corso i casting del programma.