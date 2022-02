Italia’s Got Talent: Federico Martelli è il finalista della terza puntata

Ieri sera si è riaperta la caccia ai migliori talenti italiani della dodicesima edizione di Italia’s Got Talent, lo show del mercoledì di Sky Uno condotto da Lodovica Comello. Nessun nuovo Golden Buzzer è stato premuto; i giudici Elio, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini hanno così dovuto decidere, al termine delle esibizioni, chi rivedere in finale, e la scelta ha premiato il Federico Martelli. Scopriamo quindi di più sul cantante vincitore di questa terza puntata di audizioni.

Chi è Federico Martelli: età, lavoro e vita privata

Federico Martelli è la mente – insieme al produttore Dario Moroldo – del progetto “MARTELLI”. Novarese stabilitosi a Milano, ha pubblicato il suo primo EP “Bello bello” nella primavera del 2021, dopo aver notato che le sue canzoni avevano un elemento in comune: contenevano tutte la parola “bello”, declinata in varie sfumature.

Ieri sera Federico ha portato per la prima volta il suo bedroom pop ricco di influenze indie e dance in televisione, sul palco di Italia’s Got Talent. Sfrontato, autoironico e coinvolgente, ha stregato la giuria, che ha premiato il cantante 35enne con quattro “sì”. Al termine delle audizioni, Martelli è stato scelto come vincitore e prenderà quindi parte alla grande finale live del 23 marzo.

La sua canzone “Bello bello”, che tratta il tema del nonnismo dei datori di lavoro verso i propri dipendenti, sembra già essere un fenomeno virale:

Italia’s Got Talent: la puntata di ieri

Tra le esibizioni di ieri non sono mancati momenti performance incredibili, commoventi, ma anche sketch divertenti. Marta ha raccontato le sue emozioni attraverso la musica, Mattia si è esibito in acrobazie spettacolari; abbiamo anche visto Elio sul palco, per impersonare Leonardo Di Caprio e ricreare con Giovanna l’iconica scena di Jack e Rose in Titanic, poi è salita sul palco anche la coinvolgente “Banda della posta”.

Dove vedere IGT in tv

Il prossimo appuntamento con le audizioni è mercoledì 16 febbraio alle 21:15 su Sky Uno. Italia’s Got Talent è sempre disponibile anche on demand e in streaming su Sky Go e NOW. Le repliche in chiaro su TV8 sono il martedì in prima serata.