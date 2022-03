Italia’s Got Talent, la grande finale in diretta: chi sarà il vincitore di questa edizione?

Ci siamo, Italia’s Got Talent 2022 giunge al suo atto conclusivo: è il momento della tanto attesa finalissima. Stasera in diretta su Sky Uno e in chiaro su TV8 scopriremo chi si aggiudicherà la dodicesima edizione dello show a caccia dei migliori talenti del paese. Sul palco di Cinecittà World si esibiranno i 12 finalisti in gara davanti ai giudici Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Il vero protagonista sarà però il pubblico, che decreterà – attraverso il voto da casa – il vincitore assoluto di IGT. Ecco tutto quello che c’è da sapere in vista della finale.

I finalisti

Sono 10 i concorrenti di Italia’s Got Talent già in finale, pronti a contendersi la vittoria: il cantante Antonio Vaglica, il trombettista Davide Battista, l’artista indie Martelli, il giovanissimo breakdancer Davide Inserra, il beatboxer-flautista Medhat Mamdouh, il ballerino Simone Corso, la maestra delle balestre Fellon Rossi, gli acrobati su pattini Holler e Kimberly Zavatta, il duo kung fu padre-

figlio dei Temple London e la comica Giorgia Fumo.

A loro si aggiungeranno i 2 che si sono aggiudicati i Golden Buzzer del pubblico, dopo le votazioni avvenute online.

Voting

Come di consueto, sarà il pubblico a casa a determinare il vincitore assoluto di questa edizione di Italiaìs Got Talent. Si potrà votare con l’app IGT 2022, tramite sms al 4770770, con il tasto verde del telecomando oppure sul sito ufficiale del programma.

Gli ospiti

Tanti grandi ospiti in occasione di questa grande serata all’insegna del talento: ci saranno Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, protagonisti di “Corro da te” – nelle sale dal 17 marzo – i comici Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario e la storica voce della MotoGP Guido Meda.

Dove vedere la finale di IGT stasera in tv (mercoledì 23 marzo)

La finale di Italia’s Got Talent è oggi in prima serata in diretta su Sky Uno (canale 108), in chiaro su TV8 e in streaming su SkyGo e NOW a partire dalle 21:15.