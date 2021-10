Italia’s Got Talent, è morto l’ex concorrente 15enne Mattia Montenesi: il doloroso addio

Una terribile notizia ha sconvolto tutta la grande famiglia di Italia’s Got Talent e non solo: a soli 15 anni, a Trieste, a causa di una malattia incurabile è morto Mattia Montenesi, ex concorrente dello show di Canale 5 che nel 2015 aveva conquistato la finale con le sue performance. “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di Italia’s Got Talent”, è il messaggio comparso sui profili social del programma.

Chi era Mattia Montenesi

Mattia Montenesi detto “Scatto” era un giovane ballerino originario di Trieste che, grazie al suo talento, aveva vinto premi in tutta Italia. Era molto apprezzato nella break dance ed in altri tipi di ballo acrobatico, ma anche per lo spirito tenace che gli aveva permesso di raggiungere alti livelli alla sua giovane età. Grande il dolore della famiglia e dei mille amici dopo il tragico esito di una lotta contro un male incurabile.

Lo piange anche l’associazione di Promozione sociale Spiz, che sulla sua pagina Facebook pubblica un commosso saluto: “Con immenso dolore abbiamo appreso la tristissima notizia della prematura scomparsa di Mattia Montenesi. L'ultima "battle" che ha dovuto affrontare si è rivelata troppo dura anche per un valoroso guerriero come lui. Buon viaggio Bboy Scatto. Che la terra ti sia lieve".