Italia’s Got Talent: oggi su Sky Uno il secondo appuntamento, ospite Bebe Vio

Dagli studi di Cinecittà ripartono le selezioni di Italia’s Got Talent, lo show targato Sky a caccia dei migliori talenti d’Italia. In compagnia di Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e la padrona di casa Lodovica Comello assisteremo a tante nuove e divertenti performance.

L’appuntamento è in prima serata su Sky Uno a partire dalle 21:15.

Anticipazioni e ospiti nuova puntata

Dopo l’emozionante esordio della nuova stagione di mercoledì scorso, anche questa sera non mancheranno sorprese e colpi di scena. Sul palco si alterneranno infatti tanti artisti diversi: assisteremo a una dimostrazione di difesa personale, un numero adrenalinico con fruste e coltelli e uno spettacolo di disegno con la sabbia. Uno dei giudici sarà addirittura l’oggetto di una performance, e sarà fatto roteare in aria per una prova di forza. Non mancheranno - come sempre - aspiranti ballerini, musicisti e cantanti, ma saliranno sul palco anche dei robot umanoidi. Giudici della gara saranno Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio, che per questa puntata parlerà a più microfoni come se fosse un capo di Stato. Ospite della serata sarà Bebe Vio, la campionessa paraolimpica di scherma, che siederà anche al tavolo della giuria per valutare alcune performance.

Italia’s Got Talent: format

Giunto alla sua dodicesima edizione, Italia’s Got Talent è una competizione tra cantanti, ballerini, comici, acrobati, pittori e tanti altri ancora. Chi di loro ottiene i famigerati tre “sì” dai giudici vola alla grande finale live del 23 marzo. Già certo di un posto è Antonio Vaglica, dopo il successo di mercoledì scorso che ha convinto Elio a premere il Golden Buzzer e garantire la finale al giovane cantante calabrese.

Dove vedere IGT stasera (mercoledì 26 gennaio)

Italia’s Got Talent è in onda oggi in prima serata su Sky Uno (canale 108) alle 21:15, on demand e in streaming su Sky Go e NOW. Le repliche in chiaro su TV8 sono il martedì in prima serata.