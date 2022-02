Italia's Got Talent, quinta puntata: grande attesa per i Buzzer di Frank Matano e Lodovica Comello

Nuovo appuntamento con Italia’s Got Talent, il grande show del mercoledì alla ricerca dei migliori talenti del paese. Dopo i Golden Buzzer di Elio, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, rimangono solo quelli del pubblico, di Frank Matano e della conduttrice Lodovica Comello; questa settimana sarà la volta buona? L’appuntamento è oggi in prima serata su Sky Uno.

Anticipazioni nuova puntata

Sarà Lodovica Comello ad aprire la serata di IGT, cimentandosi in una performance canora. Non sarà però la sola del cast a salire sul palco: vedremo Frank Matano in un gioco di parole, Mara Maionchi e Federica Pellegrini in un numero di magia e illusionismo con le carte ed Elio, come al solito pronto a regalare sorprese con le sue mille acconciature. In questa puntata ricca di colpi di scena, si altereranno sul palco concorrenti originali e stupefacenti: tra gli altri, un bambino di soli 4 anni in grado di riconoscere con poche note tutti i brani del suo cantante preferito, un coro polifonico di 40 elementi, un singolare “cantautrote”, un pittore che renderà omaggio a uno dei giudici, e un’esibizione di flying pole.

Italia’s Got Talent: giuria, conduttrice e buzzer

Come di consueto la giuria avrà il compito di selezionare i migliori talenti, meritevoli di almeno 3 “sì” per entrare nella cerchia dei candidati alla finale. Con la pressione del Golden Buzzer il perfomer si guadagnerà l’accesso diretto in finale: l’unico dei giudici a non aver ancora sfruttato il “superpotere” è Frank Matano, ma occhio anche ai Buzzer di Lodovica Comello e del pubblico, che da quest’anno può contare su ben due pulsantoni. Il vincitore di stasera si aggiungerà al cantante Antonio Vaglica, al trombettista Davide Battista, al cantante indie Martelli e al giovanissimo breakdancer Davide Inserra per la grande finale live del 23 marzo.

Italia’s Got Talent: dove vederlo stasera in tv (mercoledì 23 febbraio)

Italia’s Got Talent è in onda oggi in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15.