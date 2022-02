Italia’s Got Talent – Special Edition: stasera il meglio delle prime audizioni

Stasera Italia’s Got Talent – Special Edition farà rivivere le performance migliori del talent show fino a questo momento, ripercorrendo tutte le storie più emozionanti e gli sketch più divertenti. Dopo tante e ardue audizioni, scopriamo chi sono i primi finalisti del programma, che prenderanno parte alla grande finale live del 23 marzo.

L’appuntamento è oggi in prima serata su Sky Uno a partire dalle 21:15.

Special Edition: i migliori momenti

Questa edizione speciale di IGT conterrà il meglio delle prime due puntate di selezioni del talent di Sky Uno. Potremo così rivivere le performance di Antonio Vaglica e Davide Battista, che si sono meritati i primi due Golden Buzzer (rispettivamente di Elio e di Mara Maionchi) della stagione, conquistando l’accesso diretto in finale. Oltre a loro, sono tanti gli artisti che si sono guadagnati i famigerati quattro “sì” della giuria: vedremo così sul palco lo show dei robot degli Alter Ego, i giochi di carte del Mago Lupis, Lorenzo il “poeta contemporaneo”, il ricordo di Bologna con la Compagnia Sabbie Luminose, lo spettacolo di specchi dell’ingegnere Canio e tanti altri. Non mancheranno certo i momenti più divertenti: da quando Elio riesce ad avverare il suo sogno di cantare in un coro, unendosi all’esibizione dei Cantering, fino alle situazioni in cui Frank Matano non riuscirà proprio a trattenere la sua contagiosa risata.

Giuria, conduttrice e ospiti

Al tavolo della giuria di IGT troveremo i confermatissimi giudici Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, a cui si aggiungerà il carismatico Elio (la new entry di questa stagione), mentre alla conduzione, come sempre, troveremo Lodovica Comello, padrona di casa per il sesto anno consecutivo. Stasera rivivremo anche la partecipazione, in qualità di ospite, di Bebe Vio, la super campionessa paraolimpica italiana di scherma, che siederà al tavolo con la giuria durante alcune performance.

Italia’s Got Talent: dove vederlo stasera in tv (martedì 2 febbraio)

Italia’s Got Talent – Special Edition è in onda oggi in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15.