Italia’s Got Talent: questa sera in tv le migliori esibizioni del 2022

Cantanti, maghi, acrobati, ballerini, lottatori, comici: anche quest’anno Italia’s Got Talent, lo show a caccia dei migliori talenti del paese, ha visto ogni sorta di performer. Alla grande finale live del 23 marzo il vincitore è stato il giovane cantante calabrese Antonio Vaglica, ma non è stato facile, perché le grandi esibizioni dell’edizione 2022 sono state tante. Stasera su Sky Uno Italia’s Got Talent – Best Of riproporrà le migliori performance e ripercorrerà i momenti più emozionanti di questa settima stagione. L’appuntamento è in prima serata a partire dalle 21:15. Best Of: i migliori momenti Dalle audizioni fino alla finalissima live, il palco di IGT ha ospitato grandi talenti e tutte le loro incredibili esibizioni. “Best Of” è la selezione dei migliori momenti dalla prima puntata di selezioni – dove ad aggiudicarsi il primo Golden Buzzer della stagione, premuto da Elio, è stato proprio Antonio Vaglica, poi vincitore finale – fino alla grande finale di giovedì scorso. Dalla breakdance di Davide Inserra alla tromba di Davide Battista, fino alle hit di Federico Martelli, il numero con le balestre di Fellon Rossi e tanto altro, “Best Of” è la serata per rivivere il meglio della stagione 2022.

Giuria, conduttrice e ospiti

Al tavolo della giuria i confermatissimi giudici Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini ed Elio, la new entry di questa stagione che ha stupito ogni puntata con le sue astruse acconciature, le sue esibizioni di tip tap e la sua comicità. Alla conduzione, padrona di casa per il sesto anno consecutivo, Lodovica Comello. Tanti anche gli ospiti di questa edizione: da Bebe Vio a Paola Egonu, da Guido Meda a Edoardo Ferrario e Valerio Lundini.

Italia’s Got Talent: dove vederlo stasera in tv (mercoledì 30 marzo)

Italia’s Got Talent – Best Of è in onda oggi in prima serata su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15.