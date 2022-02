Italia’s Got Talent, nuovo appuntamento stasera su Sky Uno: ospite Paola Egonu

Riprendono le selezioni di Italia’s Got Talent, lo show a caccia dei migliori talenti del nostro paese. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata. L’appuntamento è oggi in prima serata su Sky Uno a partire dalle 21:15.

Anticipazioni e ospiti del nuovo episodio di audizioni

Il nuovo appuntamento con la quarta puntata di audizioni vedrà come ospite Paola Egonu, una delle più forti giocatrici al mondo e bandiera della nazionale italiana di pallavolo, che si siederà anche al tavolo della giuria nelle vesti di quinto giudice. Accanto a lei, naturalmente, Elio, che sfoggerà uno dei soliti eccentrici tagli di capelli – questa volta “alla Pocahontas” – Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano, come al solito coinvolto in siparietti irresistibili coi colleghi. Sul palco si alterneranno tante nuove e diverse esibizioni: due sorelle con la passione per le moto e il rock’n’roll; un topolino in un percorso guidato, una breakdance, un musical a basso costo, un numero circense, un monologo sulle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate. Anche la conduttrice Lodovica Comello verrà coinvolta on stage, in una performance di arti marziali e in una memorizzazione di una sequenza numerica.

Italia’s Got Talent: finalisti, giuria e buzzer

I confermatissimi giudici di IGT dovranno selezionare il quarto concorrente che prenderà parte alla grande finale live del 23 marzo, aggiungendosi al cantante Antonio Vaglica, al giovanissimo trombettista Davide Battista e al cantante indie Federico Martelli, che settimana scorsa ha stregato la giuria con il suo tormentone “Bello bello”.

Ogni giudice, così come la presentatrice Lodovica Comello, avrà a disposizione un Golden Buzzer (a eccezione di Elio e Mara Maionchi che l’hanno già usato), il pulsantone dorato con cui mandare direttamente un talento in finale. Il pubblico da casa potrà invece contare su ben due buzzer dorati.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 16 febbraio)

Italia’s Got Talent – Special Edition è in onda oggi in prima serata a partire dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e su Sky Go. Le repliche in chiaro sono il martedì sera su TV8.