'Italia Sì' torna con un nuovo cast: Simone Di Pasquale 'spia' di Liorni nel backstage di Ballando

Grandi novità a 'Italia Sì'. Il programma del pomeriggio di Rai1, reduce dal bel successo della scorsa stagione, torna dal 12 settembre - alle 16:20 - per raccontare storie, testimonianze e lanciare i suoi ormai famosi appelli. Un ritratto del Paese attraverso i suoi protagonisti, vip e persone comuni, con l'ottimo padrone di casa, Marco Liorni, a tenere le fila.

Un'edizione, come anticipato, piena di new entry, a partire dagli opinionisti. Confermati Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi, non ci saranno invece Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa. I 'saggi' cambieranno di puntata in puntata e possiamo già svelarvi quelli della prima: Enrica Bonaccorti, la 'Signorina Buonasera' Mariolina Cannuli, l'attrice Georgia Luzi e Raimondo Todaro. E a proposito di 'Ballando con le stelle', il ballerino non sarebbe l'unico protagonista del dance show a fare capolino a 'Italia Sì'. Sembra, infatti, che Simone Di Pasquale - come anticipato da Tv Blog - sarà la 'spia' di Marco Liorni nel dietro le quinte del programma di Milly Carlucci per svelare segreti e retroscena.

Un bel tandem tra i due programmi del sabato di Rai1, che così si sostengono a vicenda. Vediamo, adesso, se gli ascolti saranno dalla loro.