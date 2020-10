‘Italia Sì’ non va in onda, Marco Liorni: “Ce lo hanno comunicato poco prima della diretta”

Salta la puntata di ‘Italia Sì’ prevista per oggi, sabato 24 ottobre 2020, come da palinsesto di Rai Uno. A comunicare via social il repentino cambio di programma è stato il conduttore Marco Liorni che, via Instagram, ha avvertito i telespettatori con un messaggio: “Oggi @italiasirai non andrà in onda. Siamo MOLTO dispiaciuti, tutto era pronto, ma poco prima della diretta ci hanno comunicato che non saremmo andati. Mando un saluto e un abbraccio al nostro pubblico da parte di tutto il gruppo di lavoro. A sabato prossimo. ps: nessun caso di positività covid”, ha comunicato il conduttore con un post scriptum volto a rassicurare che le cause della mancata messa in onda del talk non sono dovute a casi di Covid-19.

‘Italia Sì’ non va in onda oggi sabato 24 ottobre 2020

Sono tanti i telespettatori che stanno commentando il post di Marco Liorni, molti dei quali si erano imbattuti in una replica del programma ‘Italia Sì’ senza esserne stati messi al corrente. Poco dopo, anche la replica di una vecchia puntata è stata interrotta per far spazio a un episodio della serie tv ‘L’Allieva 3’. Al momento, dunque, nessuna ulteriore precisazione è stata data in merito ai motivi dello stop al talk odierno condotto da Marco Liorni.

