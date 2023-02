Italia's Got Talent: chi sono i nuovi giudici da Elettra a Khaby Lame

Italia's Got Talent ha cambiato bandiera: ha lasciato Sky per approdare su Disney+. Non è una novità infatti che la nuova edizione del talent sarà visibile solo per gli abbonati della piattaforma e non andrà mai in onda in tv: chi vorrà vedere il programma dovrà sottoscrivere l'abbonamento a Disney+.

La data di pubblicazione delle puntate ancora non è stata resa nota, ma le riprese sono iniziate da poco. Di certo però sono i conduttori e i giudici: Italia's Got Talent ha subito un vero e proprio restyling.

I giudici e i presentatori di Italia's Got Talent 2023

Ad affiancare Mara Maionchi e Frank Matano, veterano dello show, ci saranno Elettra Lamborghini e Khaby Lame. Lo scorso anno c'erano Elio e Federica Pellegrini. Altra grande novità riguarda i presentatori: non ci sarà più Lodovica Comello, al suo posto vedremo Aurora Leone e Gianluca Colucci, in arte Fru, noto duo dei The Jackal.