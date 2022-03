Italie invisibili: torna la serie alla scoperta dei luoghi nascosti dal tempo

Comincia oggi giovedì 24 marzo il nuovo viaggio di Italie invisibili, la serie Sky Original che riporta alla luce luoghi oggi in parte scomparsi, ma simbolo di arte, cultura e storia del nostro paese. La nuova stagione andrà in onda ogni giovedì: si parte stasera con i primi due episodi, in onda su Sky Arte a partire dalle 21:15.

Il doppio appuntamento di stasera: i Castelli Romani e Ancona

In occasione del debutto della nuova stagione, Sky Arte trasmette le prime due puntate di Italie invisibili.

Si partirà innanzitutto dai Castelli Romani, la zona verde alle porte di Roma dove, tra ‘500 e ‘600, le grandi famiglie aristocratiche e il Papa costruirono le proprie residenze estive all’insegna del lusso per dedicarsi all’antica tradizione dell’otium, il ristoro del corpo e della mente, che Cicerone praticava proprio in quelle terre. Il secondo episodio sarà invece dedicato ad Ancona, vero e proprio fulcro del Rinascimento adriatico, oltre che un porto e un crocevia importante.

Italie invisibili: tutti gli episodi

Il viaggio di Italie invisibili sarà lungo sei episodi; dopo il doppio appuntamento di oggi, il 31 marzo si partirà alla volta de Il Monferrato dei marchesi Paleologi; il 7 aprile il quarto episodio andrà a Benevento, l'unico dei territori longobardi a mantenere la propria indipendenza per quasi 300 anni; Il 14 aprile storici e archeologi racconteranno la Valle d’Aosta sotto il dominio dei signori di Challant; il 21 aprile l’episodio finale, dedicato a La Calabria e il terremoto del 1783, chiuderà questa edizione.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 24 marzo)

I primi due episodi della nuova stagione di Italie invisibili vanno in onda stasera in prima tv assoluta dalle 21:15 su Sky Arte. Il programma sarà disponibile on demand e in streaming su NOW